Galatasaray voleybolda bütçeyi 2.5 katına çıkaracak!

Galatasaray gelecek sezon voleybol yapılanması için şimdiden çalışmalara başladı.



Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise 36 yıl sonra finale yükselen ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar vitesi artıracak.



500 MİLYON TL'YE ÇIKACAK



Galatasaray yönetimi bu sezon kadın-erkek toplamda 200 milyon lira olan bütçesini gelecek sezon 500 milyon TL olarak belirledi.



2,5 katlık bu artışla birlikte, sarı-kırmızılı ekip hem transfer hamlelerini hızlandırıyor hem de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanıyor.



SPONSOR GELİRLERİ ARTACAK



Bu sezon 200 milyon TL olan bütçenin 130 milyon TL'si sponsor gelirlerinden, 70 milyon TL'si ise kulübün kasasından karşılandı.



Sponsor gelirlerinin 97 milyon TL'si nakit, 50 milyon TL'ye yakını ise barter anlaşmalarıyla elde edildi.



Gelecek sezon sponsorluk gelirleri de iki katına çıkacak; sarı-kırmızılılar toplamda 500 milyon TL'lik yatırım yapacak.



NAZ AYDEMİR AKYOL KADROYA KATILMAYA HAZIR



Sarı-kırmızılılar yerli oyuncu grubunda süreklilik sağlayacak. Kadın voleybolda İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Aleksia Karutaşu, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın önümüzdeki sezon da devam edecek.



Yerlilerde bu isimlere milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol eklenecek.



Sarı-kırmızılılar 34 yaşındaki tecrübeli voleybolcu ile her konuda anlaşma sağladı.



BONGAERTS VE TIMMERMAN DA KALIYOR



Britt Bongaerts ve Eline Timmerman gelecek sezon da Galatasaray formasını terletecek.



İKİ YENİ YABANCI TRANSFER



Sarı-kırmızılı takım Imoco Volley'den Polonyalı Smaçör Martyna Lukasik ve Japonya ekiplerinden Queenseis Kariya'da oynayan Polonyalı pasör çaprazı Kaja Grobelna'yla da anlaşma sağladı.



Bu isimlere ek olarak yıldız bir smaçör daha dahil olmak üzere iki yabancı oyuncunun daha transfer edilmesi planlanıyor.



