Galatasaray ve Beşiktaş yarışta: Alex Moreno

Çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; iki ezeli rakip, Aston Villa forması giyen sol bek Alex Moreno'yu transfer etmek istiyor.
Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş dışında Nottingham Forest'ın da oyuncuyu kiralamak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Nice, Real Betis ve Villarreal'in de İspanyol sol bekle ilgilendiği ifade edildi.
2023 yılında Real Betis'ten Villa'ya transfer olan Moreno'nun, Maatsen ve Digne'nin ardından 3. planda kaldığı için takımdan ayrılacağı belirtildi.
31 yaşındaki İspanyol sol bek, Aston Villa'da 48 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; iki ezeli rakip, Aston Villa forması giyen sol bek Alex Moreno'yu transfer etmek istiyor.
Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş dışında Nottingham Forest'ın da oyuncuyu kiralamak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Nice, Real Betis ve Villarreal'in de İspanyol sol bekle ilgilendiği ifade edildi.
2023 yılında Real Betis'ten Villa'ya transfer olan Moreno'nun, Maatsen ve Digne'nin ardından 3. planda kaldığı için takımdan ayrılacağı belirtildi.
31 yaşındaki İspanyol sol bek, Aston Villa'da 48 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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