Galatasaray taraftarları, Okan Kocuk'a destek gösterdi

Galatasaray taraftarları, GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk'a destek verdi.
Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef Stadı'na rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu.
Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı.
Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef Stadı'na rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu.
Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı.