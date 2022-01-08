Galatasaray taraftarları, Okan Kocuk'a destek gösterdi

Galatasaray taraftarları, maç öncesi ısınmada Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'a destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
Abone Ol
Galatasaray taraftarları, Okan Kocuk'a destek gösterdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2022 19:46
Galatasaray taraftarları, GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk'a destek verdi.

Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef Stadı'na rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.