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Galatasaray taraftarından Quaresma'ya tepki

Beşiktaş - Galatasaray maçının 50. dakikasında Ricardo Quaresma tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından köşe vuruşu alanını terk etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray taraftarından Quaresma'ya tepki
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29 Nisan 2018 20:23
Beşiktaş - Galatasaray maçının 50. dakikasında Ricardo Quaresma tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından köşe vuruşu alanını terk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlara tepki gösterererek köşe vuruşu kullanmayan Quaresma'yı Garry Rodrigues sakinleştirdi. Quaresma'yı köşe vuruşu alanına götüren Rodrigues, sarı-kırmızılı taraftarlara da "daha sakin olmaları" konusunda uyarılarda bulundu. Quaresma'nın bu hareketi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Portekizli futbolcu hakkında tweetler atarak "Oyuna gelme Galatasaray" şeklinde tepki gösterdi.












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