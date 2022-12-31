Galatasaray sol bekini Roma'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma, takımda bulunan Rick Karsdorp ve Matias Vina ile yollarını ayırmak istiyor.



GALATASARAY LİSTESİNE ALDI



Sağ bekte pozisyonunda oynayan Karsdorp için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen İtalyan ekibi, Hollandalı oyuncu için şu ana kadar Marsilya, Lille, Fulham, Ajax ve Juventus'tan kiralık teklifler alırken, sol bek Matias Vina'nın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve oyuncunun sarı kırmızılı kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.



25 yaşındaki Uruguaylı sol bek Matias Vina, bu sezon Roma ile 7 resmi maçta forma giyerken gol katkısı yapamadı.





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