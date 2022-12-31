Galatasaray sol bekini Roma'da buldu

Kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Matias Vina ile ilgilendiği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray sol bekini Roma'da buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2022 17:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma, takımda bulunan Rick Karsdorp ve Matias Vina ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY LİSTESİNE ALDI

Sağ bekte pozisyonunda oynayan Karsdorp için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen İtalyan ekibi, Hollandalı oyuncu için şu ana kadar Marsilya, Lille, Fulham, Ajax ve Juventus'tan kiralık teklifler alırken, sol bek Matias Vina'nın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve oyuncunun sarı kırmızılı kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.

25 yaşındaki Uruguaylı sol bek Matias Vina, bu sezon Roma ile 7 resmi maçta forma giyerken gol katkısı yapamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ