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Galatasaray, şampiyonluğu Mourinho'nun otelinde kutlayacak

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, şampiyonluk kutlaması için sürpriz bir adresi seçti.

calendar 28 Mayıs 2025 12:51
Haber: Sporx.com
Galatasaray, şampiyonluğu Mourinho'nun otelinde kutlayacak
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1905 GSYİAD, 25. şampioynluk kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'de yapacak. Okan Buruk ve futbolcuların büyük kısmının da bu kutlamalarda yer alacağı öğrenildi.

Şampiyonluğun kutlanacağı otelin en ünlü misafiri ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho... İstanbul'da ev tutmayı istemeyen ve otelde kalmanın daha konforlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın da kutlama saatlerinde otelde olacağı öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların sık sık kullandığı ve sezonun şarkılarından biri haline gelen Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho'nun da gecede sahne alacağı belirtildi.


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