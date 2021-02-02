Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray, sahasında 8 maçtır kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.
Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor, 46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.
Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90+2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.
Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor, 46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.
Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90+2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.