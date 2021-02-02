Galatasaray, sahasında 8 maçtır kaybetmiyor!

Galatasaray, sahasında oynadığı son 8 lig maçında rakiplerine yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, sahasında 8 maçtır kaybetmiyor!
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02 Şubat 2021 22:52
Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray, sahasında 8 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.

Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor,  46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.

Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90+2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.



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