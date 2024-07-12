Galatasaray, Ross'u yeniden kiralayacak!

Galatasaray, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Mathias Ross'u yeniden kiralık göndermeyi planlıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Ross'u yeniden kiralayacak!
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12 Temmuz 2024 11:10
Galatasaray'da geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık geçiren Mathias Ross, takıma geri döndü.

23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da kalması ise çok düşük ihtimal. Geçen sezonki savunma hattını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, burada dördüncü stoper olarak ise yerli bir oyuncuyu kullanmayı düşünüyor.

Sarı-kırmızılılara 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ross'un kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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