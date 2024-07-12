Galatasaray, Ross'u yeniden kiralayacak!

Galatasaray'da geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık geçiren Mathias Ross, takıma geri döndü.
23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da kalması ise çok düşük ihtimal. Geçen sezonki savunma hattını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, burada dördüncü stoper olarak ise yerli bir oyuncuyu kullanmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılılara 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ross'un kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da kalması ise çok düşük ihtimal. Geçen sezonki savunma hattını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, burada dördüncü stoper olarak ise yerli bir oyuncuyu kullanmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılılara 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ross'un kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.