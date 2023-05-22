Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor

Ligde 79 puanla zirvede oturan Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerse hem şampiyonluğa ulaşacak hem de ligdeki puan rekorunu kıracak.
Son hafta hükmen kazanacak Galatasaray'ın Ankaragücü galibiyetiyle 85 puana çıkması kesinleşecek.
Daha önce 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'le 40 maçta 84 puan toplayarak 2'nci olmuştu. Okan Buruk, bu rekorun da sahibi olarak kulüp tarihine adını yazdıracak.
23. ŞAMPİYONLUK UĞRUNA
Galatasaray bu sezon şampiyon olduğu taktirde 23. şampiyonluğunu kazancak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk önünde olacak.
Son hafta hükmen kazanacak Galatasaray'ın Ankaragücü galibiyetiyle 85 puana çıkması kesinleşecek.
Daha önce 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'le 40 maçta 84 puan toplayarak 2'nci olmuştu. Okan Buruk, bu rekorun da sahibi olarak kulüp tarihine adını yazdıracak.
23. ŞAMPİYONLUK UĞRUNA
Galatasaray bu sezon şampiyon olduğu taktirde 23. şampiyonluğunu kazancak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk önünde olacak.