Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hem şampiyonluk hem de rekor kırmak için sahaya çıkacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor
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22 Mayıs 2023 10:42
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 10:43
Ligde 79 puanla zirvede oturan Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerse hem şampiyonluğa ulaşacak hem de ligdeki puan rekorunu kıracak.

Son hafta hükmen kazanacak Galatasaray'ın Ankaragücü galibiyetiyle 85 puana çıkması kesinleşecek.

Daha önce 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'le 40 maçta 84 puan toplayarak 2'nci olmuştu. Okan Buruk, bu rekorun da sahibi olarak kulüp tarihine adını yazdıracak.

23. ŞAMPİYONLUK UĞRUNA

Galatasaray bu sezon şampiyon olduğu taktirde 23. şampiyonluğunu kazancak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk önünde olacak. 

 
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