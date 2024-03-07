Galatasaray, Puertas için harekete geçiyor!

Galatasaray, Union Saint-Gilloise forması giyen ve devre arası gündeme gelen Cameron Puertas için yaz dönemi yeniden temasa geçecek.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Puertas için harekete geçiyor!
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07 Mart 2024 20:53
Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

YAZ AYLARINDA TEMAS

Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise forması giyen Cameron Puertas'ı bir kez daha gündemine aldı. İspanyol futbolcunun transferi devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde girişimlerde bulunacak.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Union Saint-Gilloise, takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ve sözleşmesinde bir yıllık da uzatma opsiyonu yer alan Puertas için 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bekliyor.

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