Galatasaray penaltı kazandı, Fenerbahçe'de tepki!

Galatasaray, 77. dakikada Henry Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazanırken, Fenerbahçeli oyuncular pozisyona itiraz etti.

Haber; Sporx.com
Galatasaray penaltı kazandı, Fenerbahçe'de tepki!
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23 Şubat 2020 20:51
Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılılar 77. dakikada penaltı kazandı ve Fenerbahçe'de oyuncular uzun süre pozisyona itiraz etti.

Bu dakikada Galatasaray'da Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson'u geçmeye çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

VAR hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR odasında pozisyonu inceledi ve penaltı kararı değişmedi.

Galatasaray'da topun başına gelen Radamel Falcao, yaptığı vuruşun ardından ağları sarstı ve sarı-kırmızılı takımı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

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