Galatasaray, Onyekuru'nun tapusunu istiyor

Sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru, gösterdiği performans ve attığı gollerle bir anda ön plana çıktı.Yapılan mukavelede satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Hatta Ankaragücü maçından sonra Hasan Şaş, "Onyekuru bizden sonra gideceği takımlarda daha da iyi olacaktır" demişti.İddialara göre, Galatasaray, Everton'la bonservis pazarlığına başladı. Futbolcunun da kalmak istemesi, bu transferdeki en önemli avantaj olarak öne çıkıyor.Everton'un bonservisine 8 milyon euro verdiği oyuncuyu bu rakamdan aşağı bırakması ise beklenmiyor.Onyekuru ayrıca sosyal medya hesabından anlamlı fotoğraflar paylaştı.İlkinde 2012 yılında henüz 14 yaşındayken Drogba'yla olan fotoğrafını yayınladı. İkincisinde ise kendisinin ve Drogba'nın Galatasaray'daki gol kutlamasını paylaştı. Bu karenin üzerine, "Hayat için teşekkürler Tanrım" notunu düştü. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a olan sevgisini dile getirdi.