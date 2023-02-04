Galatasaray Nef, evinde yine kaybetti!

Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı maçta Aliağa Petkim Spor'a 82-74 mağlup oldu.



Ligde üst üste 6. kez kaybeden Galatasaray 11. mağlubiyetini alırken, Petkimspor 7. galibiyetine ulaştı.



Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü sahibini buldu



Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü, bu senenin kazananı Nimet Ezgin'e verildi.



Yozgat'ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Nimet Ezgin'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Batuhan Söymezoğlu



Galatasaray Nef: Russell 4, McGee 10, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 16, Ristic 11, Sadık Emir Kabaca 12, Mcintrye 13, Mahir Ağva 2, Muhaymin Mustafa



Aliağa Petkimspor: Booth 15, Chery 15, Prewitt 26, Aldridge 6, Simmons 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker, Nusret Yıldırım, Ömercan Engin



1. Periyot: 19-23



Devre: 37-40



3. Periyot: 57-60





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