Galatasaray, Mert Müldür'ü bitiriyor

Galatasaray, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde önemli mesafe kat etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Mert Müldür'ü bitiriyor
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04 Haziran 2023 12:47
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra Sassuolo'dan bir transfere daha imza atabilir.

Sarı-kırmızılı takım, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün transferinde önemli mesafe kat etti.

24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Özgür Dobruca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mert'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Dobruca ayrıca Mert'in sakatlığı sonrası Sassuolo'nun istediği bonserviste indirime gittiğini ve bu transferin 3 milyon euro'nun altında bitebileceğini kaydetmişti.

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