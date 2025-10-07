Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı!

FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 1. hafta maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 94-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, grup aşamasına galibiyetle başladı.
Grubun sonraki haftasında temsilcimiz, İtalyan ekibi Trieste'ye konuk olacak.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)
Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6
Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3
1. Periyot: 21-18
Devre: 43-45
3. Periyot: 72-55
Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)
