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Galatasaray, Lille öncesi UEFA'ya gidiyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille maçı öncesi UEFA'ya başvuruda bulunacak.

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calendar 19 Ekim 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 17:27
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Lille öncesi UEFA'ya gidiyor!
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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya resmi başvuruda bulunacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BAŞVURU YAPILACAK

Fransa'da son dönemde artış gösteren toplumsal eylemler ve meydana gelen olaylar üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, kafile ile deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Avrupa futbolunun patronuna başvuruda bulunacak.

Başvurunun temel amacının, karşılaşmanın oynanacağı bölgedeki güvenlik şartlarının gözden geçirilmesi, kamp süreci ile maç günü için ek emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması olduğu ifade edildi.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.  

"MAÇ ERTELENMEYECEK"

Öte yandan Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının ertelenmesi de gündeme geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.



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