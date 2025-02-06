Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Boluspor, karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal Iskandarli'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İspanyol futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
Boluspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı.
Galatasaray'da 73. dakikada sahneye çıkan Yusuf Demir, durumu 3-1'e getirdi.
Galatasaray'da Yusuf Demir, Boluspor maçında attığı golün yanı sıra Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerde asist yaparak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise kupada iki maç sonunda puan alamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda ise ligde Adana Demirspor'u konuk edecek. Boluspor, kupada bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, ligde hafta sonunda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu. Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı. Morata, yaptığı klas bir vuruşla meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
72. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu. Yusuf Demir'in yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.
74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran
Geosis Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Dk. 69 Fethi Özer), Onur Atasayar, Liço, Eren Erdoğan, Mukairu (Dk. 57 Anıl Koç), Oulare (Dk. 69 Aleksic), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Jefferson), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 81 Enes Alıç), Iskandarlı
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Efe Akman (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 87 Berat Luş), Eyüp Aydın (Dk. 79 Gökdeniz Gürpüz), Jelert, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu (Dk. 87 Kadir Subaşı), Morata (Dk. 79 Mertens)
Goller: Dk. 12 Iskandarlı (Boluspor), Dk. 21 Morata, Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 72 Yusuf Demir, Dk. 74 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 8 Efe Akman, Dk. 90+3 Metehan Baltacı (Galatasaray), Dk. 30 Oulare, Dk. 45 Iskandarlı, Dk. 66 Liço, Dk. 81 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor)
Boluspor, karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal Iskandarli'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İspanyol futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
Galatasaray, 44. dakikada Eyüp Aydın ile 2-1 öne geçti. Eyüp Aydın, ceza sahası dışında attığı jeneriklik golle takımının devre arasına 2-1 önde gitmesini sağladı.
Alvaro Morata, Galatasaray'daki ilk golünü attı. pic.twitter.com/podWsKc0Rf
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025
GALATASARAY'DAN ARKA ARKAYA GOLLER
🚀Eyüp Aydın'ın golü pic.twitter.com/KQXJiqfGnd
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025
Boluspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı.
Galatasaray'da 73. dakikada sahneye çıkan Yusuf Demir, durumu 3-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu ise 75. dakikada durumu 4-1'e getiren golü attı. Galatasaray'ın devre arası transferlerinden biri olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda üç maçta ikinci kez gol sevinci yaşadı.
⚽Yusuf Demir'in golü pic.twitter.com/BOBWGO32je
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025
YUSUF DEMİR'DEN 1 GOL 2 ASİST
⚽️Galatasaray, Ahmed Kutucu ile Boluspor karşısında dördüncü golü buldu. pic.twitter.com/brU3w1TvLX
— Sporxtv (@sporxtv) February 6, 2025
Galatasaray'da Yusuf Demir, Boluspor maçında attığı golün yanı sıra Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerde asist yaparak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise kupada iki maç sonunda puan alamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda ise ligde Adana Demirspor'u konuk edecek. Boluspor, kupada bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, ligde hafta sonunda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu. Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı. Morata, yaptığı klas bir vuruşla meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
72. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu. Yusuf Demir'in yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.
74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran
Geosis Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Dk. 69 Fethi Özer), Onur Atasayar, Liço, Eren Erdoğan, Mukairu (Dk. 57 Anıl Koç), Oulare (Dk. 69 Aleksic), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Jefferson), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 81 Enes Alıç), Iskandarlı
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Efe Akman (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 87 Berat Luş), Eyüp Aydın (Dk. 79 Gökdeniz Gürpüz), Jelert, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu (Dk. 87 Kadir Subaşı), Morata (Dk. 79 Mertens)
Goller: Dk. 12 Iskandarlı (Boluspor), Dk. 21 Morata, Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 72 Yusuf Demir, Dk. 74 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 8 Efe Akman, Dk. 90+3 Metehan Baltacı (Galatasaray), Dk. 30 Oulare, Dk. 45 Iskandarlı, Dk. 66 Liço, Dk. 81 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor)