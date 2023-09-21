Galatasaray, Kamil Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evindeile 2-2 berabere kalan, rakip kaleciyaptığı paylaşım için harekete geçti.Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya,şeklinde cevap vermişti.Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından,şeklinde bir paylaşım yaptı.Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasınıolarak değiştirdi.