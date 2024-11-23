Galatasaray'ın yeni kalbi Kemerburgaz için geri sayım!

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, yöneticilerle birlikte teftişe gitti. Eksikler ve planlananlar not alındı, ocak ayındaki dev taşınma için organizasyon yapıldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni kalbi Kemerburgaz için geri sayım!
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23 Kasım 2024 10:57
Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz'da yapımı devam eden yeni tesislere taşınma işlemi için herkes harıl harıl çalışıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün sembollerinden biri olan Florya'dan yeni geçilecek Kemerburgaz Tesisleri'ndeki hazırlıklar için teknik direktör Okan Buruk da incelemelerde bulundu. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, birlikte önceki gün Kemerburgaz'a kontrole gitti ve ocak ayında taşınmanın gerçekleşmesi için son yapılması gerekenler tek tek listelendi.

KALECİLERE ÖZEL ALAN İSTEDİ

A Takım'ın antrenman yapacağı nizami ölçüde iki futbol sahası tamamen hazır hale getirildi ve hibrit çimle kaplı zemin hem Florya hem de RAMS Park'tan daha iyi durumda. Okan Buruk ayrıca kalecilere özel bir antrenman sahası daha istedi.

MOBİLYALAR GELİYOR

Kemerburgaz'ın içindeki inşaat da sona erdi. Teknik heyet ve futbolcuların kullanacağı tesise mobilya siparişi verildi. Sağlık ekibi için tedavi ve sakat oyuncuların rehabilitasyon sürecini geçireceği özel odalar hazırlanıyor. 



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