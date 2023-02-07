Galatasaray'ın tırları depremzedeler için yola çıktı

Galatasaray Kulübü, beşinci yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'ın tırları depremzedeler için yola çıktı
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07 Şubat 2023 17:20
Galatasaray Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 5. tırı yola çıktı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada "Yardım malzemelerinin yüklü olduğu bir yardım tırı daha Nef Stadyumu'ndan afet bölgesine doğru yola çıktı!" ifadeleri kullanıldı.







 
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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