'Galatasaray'ın Süper Lig lisansı iptal edilemez'

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak taraftarlarını Lokomotiv Moskova maçında stadyumda olmaya davet etti. Daha sonra kamuoyunda TFF'nin Galatasaray'a nasıl bir ceza vereceği de gündem konusu oldu.



Bazı haberlerde lisans iptali ihtimallerinin olduğu ifade edilse de Tahkim Kurulu eski üyesi Dr. Nihat Güman, bu durumun imkanının olmadığını belirtti.



TFF CEZA VEREBİLİR Mİ?



Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman : 'Lisans iptali ihtimaliyle ilgili bazı yayınlar izledim fakat bunun gerçekleşme ihtimali yok. Konunun iki ayağı var. Biri hukuki diğeri yerindelik durumu. TFF, Galatasaray'a ya kınama ya ihtar ya da para cezası verebilir. Lisans iptali söz konusu bile olamaz. TFF bir yaptırımda bulunur bu yaptırım da yüksek ihtimalle para cezası olur.



'GALATASARAY HAKLI'



TFF, disiplini sağlamak için talimatlarda öngörülen kuralları uygular. Lisans iptalinin ne hukuki bir karşılığı var ne de böyle bir şeyin imkanı var.



Yerindelik bakımından baktığımız zaman da bence Galatasaray talebinde haklı. 9 Kasım'da stadyumlar tam kapasiteyle hizmet verecek, bu da bir Avrupa maçı. Neden şimdi onay vermiyorlar? Bu kriter neye göre belirleniyor?



'LİSANS İPTALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'



Olayın şartları dikkate alındığında, bütün kısıtlamaların kaldırıldığı bir ortamda seyircili oynama talebi sonrasında lisans iptali kolay bir hadise değil.



Bir spor kulübünün lisansını böyle bir nedenden dolayı iptal edemezsiniz. Sonuç olarak ben kınama, ihtar veya para cezası bekliyorum.'





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