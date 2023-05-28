Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 20 futbolcu bir ilki yaşayacak!

Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlarsa kadrosunda bulunan 20 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşayacak. Bu isimlerin başında ise Mertens ile Juan Mata geliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 20 futbolcu bir ilki yaşayacak!
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28 Mayıs 2023 09:56
Süper Lig'de en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde bulunan Galatasaray, salı günü deplasmanda A.Gücü ile karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılılar, başkentten 3 puanla dönmesi durumunda 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Cim Bom, şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kadrosunda yer alan birçok futbolcu da kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görecek. Bu futbolcuların başında ise Dries Mertens ve Juan Mata geliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi Muslera, MKE Ankaragücü deplasmanından istenilen sonuçla dönülmesi durumunda Süper Lig'de 6. kez şampiyonluk yaşayacak.

Cim Bom'da ayrıca, Yunus Akgün 2, Gomis 1, Emre Taşdemir de 1 kez Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadı. G.Saray kadrosunda yer alıp diğer liglerde şampiyonluk yaşayan 4 futbolcu var. Bunlar; Sergio Oliveira (3), Fredrik Midtsjö (3), Mauro Icardi (2), Lucas Torreira (1)... Oliveira, Porto'da, Midtsjö, Rosenborg'da, Mauro Icardi, PSG'de, Torreira ise A.Madrid'de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İŞTE G.SARAY'DA İLK LİG KUPASINI KALDIRACAK FUTBOLCULAR

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka. 

 
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