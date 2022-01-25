Süper Lig'e verilen arada çoğu takım Antalya'ya giderken, Galatasaray Florya'da kalma kararı aldı.
Trabzonspor maçının ardından pazartesi günü rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım bugün izin yapacak.
Çarşamba günü çift idmanla hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray, cuma günü 1. Lig ekibi Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak.
Trabzonspor maçının ardından pazartesi günü rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım bugün izin yapacak.
Çarşamba günü çift idmanla hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray, cuma günü 1. Lig ekibi Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak.