Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor!

Süper Lig'e verilen arada çoğu takım Antalya'ya giderken, Galatasaray Florya'da kalma kararı aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor!
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25 Ocak 2022 13:08
Süper Lig'e verilen arada çoğu takım Antalya'ya giderken, Galatasaray Florya'da kalma kararı aldı.

Trabzonspor maçının ardından pazartesi günü rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım bugün izin yapacak.

Çarşamba günü çift idmanla hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray, cuma günü 1. Lig ekibi Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak. 

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