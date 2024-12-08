Galatasaray'ın rakibi Ajax, deplasmanda mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Ajax, deplasmanda AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın rakibi Ajax, deplasmanda mağlup oldu
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08 Aralık 2024 18:24
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Ajax, AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 65'te Troy Parrot ile 76'da Mayckel Lahdo kaydetti. Ajax'ın tek golünü ise 81'de Mika Godts attı.

Ajax, bu mağlubiyetin ardından 33 puanda kaldı. AZ Alkmaar 26 puana yükseldi.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, Almere City'yi konuk edecek. AZ Alkmaar, NAC Breda deplasmanına gidecek.
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