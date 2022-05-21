Galatasaray'da yakın zamanda transferde gündeme, Juventus'ta forma giyen Federico Bernardeschi gelmişti.
Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardeschi ile kulübün sözleşme uzatmayacağı öğrenildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 Haziran itibarıyla resmen serbest kalacak.
İtalyan yıldıza, birçok önemli kulübün talip olduğu konuşuluyor.
Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardeschi ile kulübün sözleşme uzatmayacağı öğrenildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 Haziran itibarıyla resmen serbest kalacak.
İtalyan yıldıza, birçok önemli kulübün talip olduğu konuşuluyor.