Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe karnesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'nda yapılan son 6 derbinin 5'i beraberlikle sonuçlanırken, bu beraberliklerin 4'ünde gol sesi çıkmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe karnesi
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20 Kasım 2021 12:16
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 6 derbinin 5'i berabere

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı.

İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 6 maçtır kazanamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Skor
2010-2011 18 Mart 2011 1-2
2011-2012 7 Aralık 2011 3-1
2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2
2012-2013 16 Aralık 2012 2-1
2013-2014 6 Nisan 2014 1-0
2014-2015 18 Ekim 2014 2-1
2015-2016 13 Nisan 2016 0-0
2016-2017 23 Nisan 2017 0-1
2017-2018 22 Ekim 2017 0-0
2018-2019 2 Kasım 2018 2-2
2019-2020 28 Eylül 2019 0-0
2020-2021 27 Eylül 2020 0-0

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