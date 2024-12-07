Galatasaray ile Sivasspor 37. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 8 Aralık Pazar günü 37. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Sivasspor 37. randevuda
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07 Aralık 2024 13:24
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 8 Aralık Pazar günü 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.

- Sivas'taki maçlar

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip.

Sivas'ta yapılan 18 maçta taraflar altışar galibiyet elde etti. Altı karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken, Sivasspor ise 28 kez ağları havalandırdı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti.

Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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