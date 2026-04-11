11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
3-178'
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-06'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-09'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Galatasaray ile Kocaelispor, 42. randevuda

Galatasaray ile Kocaelispor, 12 Nisan Pazar günü Süper Lig'de 42. kez kozlarını paylaşacak.

11 Nisan 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Kocaelispor, 42. randevuda
Galatasaray ile Kocaelispor, 12 Nisan Pazar günü Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.

Rekabette İstanbul'da 22 Şubat 2009'da yapılan son müsabakayı konuk takım 5-2 kazanmıştı. Mücadelede Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol birden atmıştı.

- En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
