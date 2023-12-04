Galatasaray içeride ve dışarıda rekora koşuyor

Sezona süper bir başlangıç yapan ve topladığı 37 puanla, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergileyen Galatasaray, yeni rekorlar peşinde. Sarı kırmızılı takım bu sezon iç sahada 6 maçta 6 galibiyetle yoluna devam ederken, hedef 2017-18'deki iç saha rekorunu kırmak.
TUDOR-TERİM'Lİ SEZONU GEÇEBİLİR
O sezona İgor Tudor ile başlayıp, Fatih Terim ile bitiren Galatasaray, iç sahada 17 maça çıkarken 16 galibiyet almış, sadece Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış ve 49 puan toplamıştı. Galatasaray, iç sahada olduğu gibi deplasmanda da rekor peşinde...
TARİH YAZABİLİR
Ligde ilk 8 deplasmanda aldığı 19 puanla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koyan sarı kırmızılılar 2005-06 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplamış, 2000-01 sezonunda aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.
2005-06'de sezon sonu deplasmanda 37, 2000-01'de ise 38 puana ulaşan Aslan bu sezonki performansı devam ettirerek, deplasmanda da tarihi bir sonuca imza atma amacında.
TUDOR-TERİM'Lİ SEZONU GEÇEBİLİR
O sezona İgor Tudor ile başlayıp, Fatih Terim ile bitiren Galatasaray, iç sahada 17 maça çıkarken 16 galibiyet almış, sadece Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış ve 49 puan toplamıştı. Galatasaray, iç sahada olduğu gibi deplasmanda da rekor peşinde...
TARİH YAZABİLİR
Ligde ilk 8 deplasmanda aldığı 19 puanla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koyan sarı kırmızılılar 2005-06 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplamış, 2000-01 sezonunda aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.
2005-06'de sezon sonu deplasmanda 37, 2000-01'de ise 38 puana ulaşan Aslan bu sezonki performansı devam ettirerek, deplasmanda da tarihi bir sonuca imza atma amacında.