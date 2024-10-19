Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 23:47
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve Arjantinli Santrafor Mauro Icardi'nin attığı 2 golle 3-0 galip geldi. 
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.

Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.

Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery