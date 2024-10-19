Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve Arjantinli Santrafor Mauro Icardi'nin attığı 2 golle 3-0 galip geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.
Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.
Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.
Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.
Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.
Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.
Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.