Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde!

Milli maç arasına lider giren Galatasaray hücum istatistiklerinde zirvede yer alırken savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi!

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 10:08
Süper Lig'in ilk sekiz haftasında yedi galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar milli maç arasına lider girdi.

Attığı 23 gol ile kulüp tarihinin ilk yedi haftalar itibarıyla en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılılar ligin de en skorer takımı.

Oynadığı sekiz maçta 3 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, maç başına isabetli şut, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde de ligin en iyi takımı.

Geride kalan iki sezonda savunmada gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, işin savunma yönünde ise geçen sezonları arıyor.

OKAN BURUK ARAYIŞTA

Sekiz maçta sekiz gol yiyen ve kalesini sadece iki müsabakada gole kapatabilen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çözümler için arayışlara devam ediyor.

Galatasaray, kendi yarı sahasında rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ekip olsa da da kalesine kolay şut çektiriyor.

Sarı-kırmızılılar bu sezon maç başına kalesinde ortalama 4 isabetli şut gördü. Galatasaray aynı zamanda ikili mücadele kazanma yüzdesinde de sondan dördüncü. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery