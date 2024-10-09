Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde!

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında yedi galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar milli maç arasına lider girdi.
Attığı 23 gol ile kulüp tarihinin ilk yedi haftalar itibarıyla en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılılar ligin de en skorer takımı.
Oynadığı sekiz maçta 3 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, maç başına isabetli şut, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde de ligin en iyi takımı.
Geride kalan iki sezonda savunmada gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, işin savunma yönünde ise geçen sezonları arıyor.
OKAN BURUK ARAYIŞTA
Sekiz maçta sekiz gol yiyen ve kalesini sadece iki müsabakada gole kapatabilen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çözümler için arayışlara devam ediyor.
Galatasaray, kendi yarı sahasında rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ekip olsa da da kalesine kolay şut çektiriyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon maç başına kalesinde ortalama 4 isabetli şut gördü. Galatasaray aynı zamanda ikili mücadele kazanma yüzdesinde de sondan dördüncü.
Attığı 23 gol ile kulüp tarihinin ilk yedi haftalar itibarıyla en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılılar ligin de en skorer takımı.
Oynadığı sekiz maçta 3 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, maç başına isabetli şut, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde de ligin en iyi takımı.
Geride kalan iki sezonda savunmada gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, işin savunma yönünde ise geçen sezonları arıyor.
OKAN BURUK ARAYIŞTA
Sekiz maçta sekiz gol yiyen ve kalesini sadece iki müsabakada gole kapatabilen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çözümler için arayışlara devam ediyor.
Galatasaray, kendi yarı sahasında rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ekip olsa da da kalesine kolay şut çektiriyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon maç başına kalesinde ortalama 4 isabetli şut gördü. Galatasaray aynı zamanda ikili mücadele kazanma yüzdesinde de sondan dördüncü.