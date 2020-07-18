Galatasaray - Göztepe maçında goller VAR'a takıldı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



Galatasaray karşılaşmanın 22. dakikasında Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. Ancak VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'e pozisyonu izlemesini tavsiye etti.



Kenara giderek pozisyonu izleyen Koray Gençerler, kaleci Beto'dan topu kapan ve boş kaleye meşin yuvarlağı yuvarlayan Adem Büyük'ün Portekizli isme faul yaptığı gerekçesiyle bu golü iptal etti.



RIDVAN DİLMEN: "KURAL FAUL DİYOR"



Pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray'ın golünün iptal edildiği pozisyon ile ilgili kural faul diyor" açıklamasını yaptı.



TOROĞLU: "İPTAL KARARI DOĞRU"



Eski hakem Erman Toroğlu ise Atılan ve iptal edilen golde, hakem golü verdi, VAR çağırdı, hakem VAR'a giderek iptal etti. Buradaki başarı VAR'daki Zorbay Küçük'ün. Gel bak ve istersen ver dedi, bence verilen karar doğru. Kalecinin ayağı tık diye, vuracakken dönüyor." yorumunu yaptı.



GÖZTEPE'NİN GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ



Göztepe'nin attığı gol de 65. dakikada VAR kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Stefano Napoleoni ile golü bulanan Göztepe, bu golün asistini yapan Halil Akbunar'ın Saracchi'ye yaptığı faul gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla geçersiz sayıldı.





