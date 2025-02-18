Galatasaray, gol kısırlığı yaşıyor: Mauro Icardi aranıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 5-1 kazandığı deplasmandaki Kayserispor maçı sonrası belirgin bir gol kısırlığı çekiyor.
Bu karşılaşma sonrası Rizespor maçına kadar oynadığı altı maçta beş galibiyet alan Cimbom'un bunları tek farklı (2-1, 1-0 gibi) gol üstünlüğüyle kazanabilmesi (biri hükmen Adana Demirspor) gol yollarındaki sıkıntıyı anlatıyordu. Sakatlığı süren Mauro Icardi'yi çok arayan Okan Buruk'un takımı hafta içinde Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında 4-1'lik yenilgiyle bozgunu yaşamıştı.
ASLAN YIRTICI DEĞİL
Galatasaray'ın bu olumsuz tablosuna Rizespor maçı da eklendi. Takım kazansa da futboluyla taraftarlarını tedirgin etmeye devam etti. Gol yollarında sezon başındaki yırtıcı görüntüsünden uzak olan sarı kırmızılı takım şimdi sezona bedel bir haftaya girdi. Perşembe günü sahasında Hollanda ekibiyle rövanşa çıkacak olan Galatasaray, rakibini elemesi durumunda büyük moral depolayacak. Fakat elenmesi durumunda bu moral bozukluğuyla pazartesi günü Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Bu karşılaşma sonrası Rizespor maçına kadar oynadığı altı maçta beş galibiyet alan Cimbom'un bunları tek farklı (2-1, 1-0 gibi) gol üstünlüğüyle kazanabilmesi (biri hükmen Adana Demirspor) gol yollarındaki sıkıntıyı anlatıyordu. Sakatlığı süren Mauro Icardi'yi çok arayan Okan Buruk'un takımı hafta içinde Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında 4-1'lik yenilgiyle bozgunu yaşamıştı.
ASLAN YIRTICI DEĞİL
Galatasaray'ın bu olumsuz tablosuna Rizespor maçı da eklendi. Takım kazansa da futboluyla taraftarlarını tedirgin etmeye devam etti. Gol yollarında sezon başındaki yırtıcı görüntüsünden uzak olan sarı kırmızılı takım şimdi sezona bedel bir haftaya girdi. Perşembe günü sahasında Hollanda ekibiyle rövanşa çıkacak olan Galatasaray, rakibini elemesi durumunda büyük moral depolayacak. Fakat elenmesi durumunda bu moral bozukluğuyla pazartesi günü Fenerbahçe derbisine çıkacak.