Galatasaray, Florya'yı geri aldı, hacizleri kaldırdı!

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin geri alındığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Florya'yı geri aldı, hacizleri kaldırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2019 18:27
Galatasaray Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin geri alındığını ve sarı - kırmızılı ekibin üzerinde bulunan hacizlerin kaldırıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurmuştu. Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için