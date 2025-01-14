Galatasaray, FIBA Kadınlar Eurocup'ta ASVEL'e konuk

Galatasaray, FIBA Kadınlar Eurocup!ta 15 Ocak Çarşamba günü LDLC ASVEL Feminin'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, FIBA Kadınlar Eurocup'ta ASVEL'e konuk
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14 Ocak 2025 13:14
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Eurocup son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Gerland Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Son 16 turunun ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 77-72 mağlup ederek 5 sayılık avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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