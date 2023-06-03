Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 'Ulubatlı Souness' sürprizi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine çok özel bir konuk çağırdı. Kadıköy'e diktiği Cim-Bom bayrağıyla hatırlanan eski teknik adam Graeme Souness, yarınki karşılaşmaya gelecek, maçın ardından Nef Stadı'nda da Galatasaray bayrağını havalandıracak.

Haber; Milliyet
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 'Ulubatlı Souness' sürprizi
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03 Haziran 2023 14:43
Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yarınki Fenerbahçe derbisinde hem kupasını kaldıracak hem de muhteşem bir şölen yaşayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftar ile birlikte büyük bir coşkuya imza atacak. İşte Galatasaray'ın kutlama planı:

* Kutlamaların özel konuğu Galatasaray'ın eski hocası Graeme Souness olacak. Kadıköy'de diktiği bayrakla hatırlanan ve "Ulubatlı Souness" diye hatırlanan İskoç çalıştırıcı, sahneye bayrakla çıkacak ve Nef Stadı'na da Galatasaray bayrağını dikecek.

* Kutlamalardın Super Bowl seviyesine çıkılması planlanıyor.

* Maç sonunda ilk önce küçük bir sahne kurulacak ve Kenan Doğulu konseri olacak. 15 dakika sürecek.

* Kupa törenine futbolcular tek tek çağrılacak. Oyuncular kendi istedikleri şarkı ile platforma gidecekler.

* Kupa kaldırıldığı an ise ışık gösterisi olacak. Pyro denilen sistem uygulanacak.

* Nef Stadı'ndaki kutlamanın en önemli anlarından biri ise hologram şovu olacak. Aslan hologramını stattaki izleyiciler değil ama ekran başındakiler görebilecek. 

 
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