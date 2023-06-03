Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yarınki Fenerbahçe derbisinde hem kupasını kaldıracak hem de muhteşem bir şölen yaşayacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftar ile birlikte büyük bir coşkuya imza atacak. İşte Galatasaray'ın kutlama planı:
* Kutlamaların özel konuğu Galatasaray'ın eski hocası Graeme Souness olacak. Kadıköy'de diktiği bayrakla hatırlanan ve "Ulubatlı Souness" diye hatırlanan İskoç çalıştırıcı, sahneye bayrakla çıkacak ve Nef Stadı'na da Galatasaray bayrağını dikecek.
* Kutlamalardın Super Bowl seviyesine çıkılması planlanıyor.
* Maç sonunda ilk önce küçük bir sahne kurulacak ve Kenan Doğulu konseri olacak. 15 dakika sürecek.
* Kupa törenine futbolcular tek tek çağrılacak. Oyuncular kendi istedikleri şarkı ile platforma gidecekler.
* Kupa kaldırıldığı an ise ışık gösterisi olacak. Pyro denilen sistem uygulanacak.
* Nef Stadı'ndaki kutlamanın en önemli anlarından biri ise hologram şovu olacak. Aslan hologramını stattaki izleyiciler değil ama ekran başındakiler görebilecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftar ile birlikte büyük bir coşkuya imza atacak. İşte Galatasaray'ın kutlama planı:
* Kutlamaların özel konuğu Galatasaray'ın eski hocası Graeme Souness olacak. Kadıköy'de diktiği bayrakla hatırlanan ve "Ulubatlı Souness" diye hatırlanan İskoç çalıştırıcı, sahneye bayrakla çıkacak ve Nef Stadı'na da Galatasaray bayrağını dikecek.
* Kutlamalardın Super Bowl seviyesine çıkılması planlanıyor.
* Maç sonunda ilk önce küçük bir sahne kurulacak ve Kenan Doğulu konseri olacak. 15 dakika sürecek.
* Kupa törenine futbolcular tek tek çağrılacak. Oyuncular kendi istedikleri şarkı ile platforma gidecekler.
* Kupa kaldırıldığı an ise ışık gösterisi olacak. Pyro denilen sistem uygulanacak.
* Nef Stadı'ndaki kutlamanın en önemli anlarından biri ise hologram şovu olacak. Aslan hologramını stattaki izleyiciler değil ama ekran başındakiler görebilecek.