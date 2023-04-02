Galatasaray evinde yenilmiyor! Seriye bağladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.
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