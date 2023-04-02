Galatasaray evinde yenilmiyor! Seriye bağladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray evinde yenilmiyor! Seriye bağladı
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01 Nisan 2023 23:56
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

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