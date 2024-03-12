Galatasaray Ekmas, taraftarıyla zafere uzandı ama tur şansı kalmadı

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci haftasında Almanya'nın MHP Riesen'i 93-91 mağlup etti.



Mücadeleye daha etkili başlayan Galatasaray Ekmas, pota altında Göksenin Köksal ve Sadık Emir Kabaca'yla etkili olurken, MHP Riesen de Edigin'le sayı üretmeye çalıştı. Birinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümü sarı-kırmızılı ekibin 15-11'lik üstünlüğüyle geçildi.



Graves'in serbest atıştan gelen sayıları ve Lewis'in üç sayılık basketiyle farkı kapatan Alman ekibi, çeyreğin bitimine 3 dakika kala öne geçti: 17-18.



Yapılan değişikliklerin ardından savunmada daha sert bir görüntü çizen Galatasaray Ekmas, yakaladığı 11-0'lık seriyle birinci periyodu 28-18 önde tamamladı.



Prepelic, Halilovic ve Dee Bost'un etkili hücumuyla ikinci çeyreğe başlayan Galatasaray Ekmas, periyodun ilk bölümünde kurduğu 11-7'lik üstünlükle farkı 14 sayıya çıkardı: 39-25



Mola dönüşünde hızlı hücumlarla sayı üreten MHP Riesen, 6-2'lik seriyle farkı yeniden 10 sayıya indirdi: 41-31.



Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Galatasaray Ekmas soyunma odasına 54-42 önde girdi.



MHP Riesen ikinci devreye Buie ve Edigin'in sayılarıyla başladı. Galatasaray Ekmas ise McCormack ve Sadık Emir Kabaca'nın basketleriyle rakibine yanıt verdi.



Üçüncü seyreğin ilk 5 dakikalık bölümü Galatasaray Ekmas'ın 64-54'lük üstünlüğüyle geçildi.



Kalan bölümde Alman temsilcisi hızlı hücuma dönerken Buie, Graves ve Melson'la rakip potada etkili oldu. Galatasaray Ekmas'da Halilovic'in pota altı sayıları farkın erimesini engelledi.



Son bölümde Yeboah'ın hem savunma hem de hücumdaki katkısıyla Galatasaray Ekmas periyodu 78-65 önde tamamladı.



MHP Riesen son çeyreğe Edigin ve Lewis'in serbest atışlardan bulduğu basketlerle başladı.



Galatasaray Ekmas'ta McCormack ve Yeboah pota altında sayı üreten isimler oldu.



Graves, Bahre ve Melson'ın hızlı hücumlarda sayıyı bulmasıyla Alman ekibi farkı 4 sayıya kadar indirdi: 84-80



Pepelic'in basketiyle fark 6 sayıya çıkarken, teknik faul sonrasında MHP Riesen bulduğu 5 sayıyla skoru 86-85'e getirdi.



Kalan sürede iki ekip de karşılıklı sayılar üretirken, Galatasaray Ekmas parkeden 93-91 galip ayrıldı.



ÇEYREK FİNAL ŞANSI KALMADI



Sarı-kırmızılı takım, gruptaki son maçında JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelecek.



Telekom Baskets Bonn'un JDA Dijon'u 89-74'lük skorla mağlup etmesiyle beraber Galatasaray Ekmas'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma şansı kalmadı.



Mücadeleyi Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Lucas Torreira da takip etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Antonio Conde, Luis Castillo (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)



Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 12, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 4, McCormack 12, Halilovic 13, Yeboah 13, Prepelic 10, Ömer Oralkan



MHP Riesen: Buie 11, Edigin 9, Graves 26, Melson 10, Roberson 4, Jordan 6, Bahre 7, Lewis 13, Hughes 2, Patrick 3



1. Periyot: 28-18



Devre: 54-42



3. Periyot: 78-65



5 faulle çıkan: Dk. 32.57 Roberson, Dk. 37.31 Buie (MHP Riesen), Dk. 36.18 Prepelic (Galatasaray Ekmas)





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