Galatasaray'dan Zalewski'ye iki alternatif!

Galatasaray, Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamadı. Sarı kırmızılı takım, bu gelişme sonrası belirlediği alternatif isimlere yöneldi.

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Galatasaray'dan Zalewski'ye iki alternatif!
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12 Eylül 2024 16:24
Roma'dan Nicola Zalewski'yi transfer edemeyen Galatasaray, B planını belirledi.

İtalyan basını, sarı kırmızılı takımın, ilk olarak Mario Rui'ye yöneleceğini iddia etti.

NAPOLI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmenin ardından Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, açıklamalarda bulundu.

Manna, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Mario Rui için bir teması olmadı." ifadelerini kullandı.

BİR DİĞER ALTERNATİF BALLO TOURE

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın sol kanat için bir diğer alternatifi Milan forması giyen Fode Ballo-Toure. Galatasaraylı yöneticilerin, Fode Baloo-Toure için Milan ile kısa süre içinde görüşme gerçekleştirebileceği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi.

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