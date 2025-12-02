02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
2-029'
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Galatasaray'dan Yasin Kol talebi: "Düdük assın!"

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem Yasin Kol'un düdüğünün asılmasını istedi.

02 Aralık 2025 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

"BİZE OPERASYON ÇEKİLDİ"

HT Spor'un haberine göre, Riva'da yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Galatasaray, hakem Yasin Kol'u TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayet etti. Galatasaray tarafı, yapılan görüşmede, "Açık açık bize operasyon çekildi" dedi.

VİDEO İLETİLDİ

Fenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol'un yönetiminden şikayetçi olan Galatasaray, 10 dakikalık pozisyonlardan oluşan bir video içeriği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletti. 55 ile 95. dakikalar arasında Galatasaray'a faul verilmemesi üzerine şikayette bulunuldu. 

TALEP: "DÜDÜK ASSIN!"


Fenerbahçe derbisinde kendilerine operasyon yapıldığını düşünen Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesine yönelik talepte bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
