Galatasaray'dan transfere onay: Alvaro Morata

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Alvaro Morata ile ilgili kararının netleştiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünen İspanyol futbolcudan onay çıktığı öne sürüldü.
Marca'nın haberine göre; Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferine onay verdi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, İspanyol yıldızın kiralık sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği kaydedildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünen İspanyol futbolcudan onay çıktığı öne sürüldü.
Marca'nın haberine göre; Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferine onay verdi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, İspanyol yıldızın kiralık sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği kaydedildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.