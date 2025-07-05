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Galatasaray'dan transfere onay: Alvaro Morata

Galatasaray'ın, Alvaro Morata'nın Como'ya transfer olmasına onay verdiği öne sürüldü.

calendar 05 Temmuz 2025 23:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan transfere onay: Alvaro Morata
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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Alvaro Morata ile ilgili kararının netleştiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünen İspanyol futbolcudan onay çıktığı öne sürüldü.

Marca'nın haberine göre; Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferine onay verdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın, İspanyol yıldızın kiralık sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti. 

 
 

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