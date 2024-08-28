Galatasaray'dan Tagliafico hamlesi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Geçen sezon Derrick Köhn'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, Lyon'un satış listesine koyduğu Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Tagliafico hamlesi
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28 Ağustos 2024 11:32
Galatasaray'da sol bek krizi bitmiyor. Bu bölgeye bir türlü aradığı ismi bulamayan, geçen sezonun devre arasında renklerine kattığı Derrick Köhn'den de memnun olmayan Galatasaray kurmayları yeni bir formül bulmaya çalışıyor.

ARANAN KAN FRANSA'DA OLABİLİR

Aranan kan Fransa'da olabilir. Lyon'un satış listesine koyduğu Nicolas Tagliafico, Cimbom'un radarına girdi.

Sarı-kırmızılılar, Köhn'ü ya kiralayacak ya da bu oyuncuyu, eski kulübü Hannover ile anlaşıp transfer taksitini ödemeden geri gönderecek. Her şey planlandığı gibi gider ve yabancı kontenjanı açılırsa, 31 yaşındaki Tagliafico için Lyon ile masaya oturulup makul bir bonservis bedeline transfer gerçekleşecek.



25 GOL, 36 ASİST

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanan takımında da yer alan tecrübeli yıldız 2022'de Ajax'tan Lyon'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeline transfer olmuştu. Nicolas Tagliafico, 441 maça çıkıp 25 gol attı, 36 da asist yaptı.  

 
 

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