Galatasaray'dan stoper atağı: Alexsandro

Galatasaray, Lille forması giyen solak stoper Alexsandro Ribeiro için devreye girdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan stoper atağı: Alexsandro
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02 Eylül 2024 17:53
Hermoso'yu Roma'ya kaptıran Galatasaray, stoper transferinde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi Avrupa kadrosuna yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMIŞTI

25 yaşındaki Brezilyalı solak stoper Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da oynamıştı.

Alexsandro Ribeiro, Fransız ekibinde 72 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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