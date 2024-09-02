Galatasaray'dan stoper atağı: Alexsandro

Hermoso'yu Roma'ya kaptıran Galatasaray, stoper transferinde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi Avrupa kadrosuna yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMIŞTI
25 yaşındaki Brezilyalı solak stoper Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da oynamıştı.
Alexsandro Ribeiro, Fransız ekibinde 72 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi Avrupa kadrosuna yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMIŞTI
25 yaşındaki Brezilyalı solak stoper Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da oynamıştı.
Alexsandro Ribeiro, Fransız ekibinde 72 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
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