Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e teşekkür

Galatasaray'da görevlerinden ayrulan yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş için paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e teşekkür
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15 Ocak 2022 17:20
Galatasaray'da yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş için bir teşekkür paylaşımı yapıldı.

İşte kullanılan ifadeler;

"Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz."

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