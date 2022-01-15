Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e teşekkür

Galatasaray'da yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş için bir teşekkür paylaşımı yapıldı.



İşte kullanılan ifadeler;



"Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz."





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