Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
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15 Aralık 2023 14:45
Son güncelleme 15 Aralık 2023 14:48
Galatasaray, resmi internet sitesinden Sergio Oliveira için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

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