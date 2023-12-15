Galatasaray, resmi internet sitesinden Sergio Oliveira için bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."
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