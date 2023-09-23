Galatasaray'dan Nelsson açıklaması

Galatasaray, Rams Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan Nelsson açıklaması
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23 Eylül 2023 19:06
Son güncelleme 23 Eylül 2023 20:38
Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır." denildi.

24 yaşındaki Danimarkalı stopoer, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.

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