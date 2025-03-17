Galatasaray'dan Nelsson'a açık kapı!

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili karar verildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ara transfer döneminde İtalya devlerinden Roma'ya kiralanan Nelsson'a açık kapı bırakıldı. 26 yaşındaki futbolcu eğer isterse yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edebilecek.
Danimarkalı futbolcu, özellikle sezon başından beri gösterdiği performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı. Uzun zamandan beri Avrupa'ya gitme isteğini dile getiren Nelsson, devre arasında Roma'nın yolunu tutmuştu. Ancak Nelsson, İtalya'da da aradığını bulamadı.
İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMIYOR
Nelsson, Roma formasıyla şu ana kadar lig ve kupada 4 maça çıktı. İstediği süreleri almakta zorlanan deneyimli savunmacının Roma'da mutsuz olduğu ortaya çıktı.
G.SARAY'DAN AÇIK KAPI
Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'da Nelsson'un geleceği için açık kapı bırakılmasına karar verildi.
Danimarkalı, eğer gelecek sezon kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi isterse bir görüşme gerçekleştirilecek.
Yapılacak toplantı sonrasında Danimarkalı oyuncunun kalmasına onay verilmesi bir hayli yüksek bir ihtimal. Fakat şu ana kadar Nelsson cephesinden böyle bir talep gelmedi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Ara transfer döneminde İtalya devlerinden Roma'ya kiralanan Nelsson'a açık kapı bırakıldı. 26 yaşındaki futbolcu eğer isterse yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edebilecek.
Danimarkalı futbolcu, özellikle sezon başından beri gösterdiği performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı. Uzun zamandan beri Avrupa'ya gitme isteğini dile getiren Nelsson, devre arasında Roma'nın yolunu tutmuştu. Ancak Nelsson, İtalya'da da aradığını bulamadı.
İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMIYOR
Nelsson, Roma formasıyla şu ana kadar lig ve kupada 4 maça çıktı. İstediği süreleri almakta zorlanan deneyimli savunmacının Roma'da mutsuz olduğu ortaya çıktı.
G.SARAY'DAN AÇIK KAPI
Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'da Nelsson'un geleceği için açık kapı bırakılmasına karar verildi.
Danimarkalı, eğer gelecek sezon kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi isterse bir görüşme gerçekleştirilecek.
Yapılacak toplantı sonrasında Danimarkalı oyuncunun kalmasına onay verilmesi bir hayli yüksek bir ihtimal. Fakat şu ana kadar Nelsson cephesinden böyle bir talep gelmedi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.