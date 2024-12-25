Galatasaray'dan Mikautadze'ye 17 milyon euro!

Galatasaray, Georges Mikautadze için Lyon'a 17 milyon euro teklif etti. Fransız temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Mikautadze'ye 17 milyon euro!
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25 Aralık 2024 00:05
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yaptığı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN 17 MİLYON EURO

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a 17 milyon euro'luk transfer teklifi sundu.

LYON GERİ ÇEVİRDİ

Mikautadze için 25 milyon euro bonservis bekleyen Lyon, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi. Mali sıkıntı çeken Lyon, Mikautadze için belirlediği 25 milyon euro'luk bonservisin büyük bölümü de peşin olarak istiyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Lyon'da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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