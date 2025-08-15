Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.
Galatarasaray'ın ilk golünü 10. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fatih Karagümrük'te ise Marius Tresor Doh, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı, Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray, 2-0 öne geçti.
Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'ı 3-0 öne geçiren golü attı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleden galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.
GALATASARAY'DAN 2'DE 2
Bu sonuçla birlikte ligde 2'de 2 yapan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe'yi ağırlayacak.
LUCAS TORREIRA, 100 MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.
G.SARAY 10. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ!
Mücadelenin 10. dakikasında Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından ön direkte Lucas Torreira topu uzaklaştırdı. Daha sonra Fatih Karagümrük yarı alanında sağ iç kulvarda topu kontrol eden Tresor Doh'a pres yapan Barış Alper Yılmaz topu kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top kaleci Grbic'in ayaklarının arasından ağlarla buluştu.
VAR İZLEDİ, FATİH KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI
Sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken, 22. dakikada sahada tansiyon yükseldi.
Karagümrük oyuncusu Tresor Doh, Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart talebinde bulundu. Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi.
İncelemenin ardından Tresor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük sahada 10 kişi mücadele etmeye devam etti.
ABDÜLKERİM VURDU, BARIŞ'TAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın 43. dakikasında sol kanattan kullanılan kornerde Gabriel Sara, sol ayağıyla ortaladı, kaleci Grbic topu uzaklaştırdı. Sonrasında ceza sahası içi sol çaprazından Abdülkerim Bardakcı vuruşunu yaptı. Top, kale sahasında bulunan Barış Alper'e çarptı. Daha sonra Lucas Torreira, kale sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla voleyi vurdu, top yandan auta çıktı.
FATİH KARAGÜMRÜK, BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI
Maçta 60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Atakan Çankaya, topu içeri çevirdi. Kale sahasında boş durumda olan Tiago Çukur'un tek vuruşunun ardından kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.
GALATASARAY, FARKI 2'YE ÇIKARDI
Mücadelenin 74. dakikasında Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper, sağ ayağıyla yerden ortasını yaptı. Kale sahası içi sağ çaprazında bulunan Fatih Kurucuk'un ters dokunuşunun ardından meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından filelere gitti.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Dakikalar 78'i gösterirken sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Kale sahasında bulunan Victor Osimhen'in sol ayağıyla dokunduğu top ağlara gitti. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçersiz sayıldı.
ICARDI, 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra geri döndü. Arjantinli yıldız, takımının Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Icardi, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu.
Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü.
87. dakikada ise ceza sahası yayı üzerinde Johnson'dan topu kapan Torreira, soluna pasını çıkardı. Sol çaprazdan bulunan Icardi, kaleci Grbic'i geçen topa sağ ayağıyla vurdu ve ağları havalandırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım, 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortaya sol çaprazda gelişine vuran Ahmet Sivri'nin sert şutundu, kaleci Günay Güvenç topu ayaklarıyla çıkardı.
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un yaptığı hata sonrasında meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.
23. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
40. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vuran Sallai'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
42. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarparak havalandı. Arka direkte Torreira'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
47. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkten kale önüne indirdiği topta Fatih Kurucuk'un ters dokunuşunda Çağtay Kurukalıp meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu kale önünde tamamlamak isteyen Lemina'nın vuruşunda Çağtay, bir kez daha çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi ve topu kornere gönderdi.
51. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Elmalı'nın sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
60. dakikada Fatih Karagümrük net golü kaçırdı. Sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinden Tiago Çukur'un şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı ve net bir gol şansını engelledi.
68. dakikada Fatih Karagümrük kalesi önemli bir tehlike atlattı. Paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında ceza yayı gerisindeki Johnson'ın geri pasında top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.
70. dakikada Sallai'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic, uzanarak çıkardı.
71. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu üstten kornere çeldi.
74. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Fatih Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı topun ardından ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlakla buluştu. Barış Alper'in kale önüne yaptığı sert ortada ters bir dokunuş yapan Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.
87. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük'te paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında Torreira, ceza yayının içinde Johnson'dan topu kaptı. Torreira, meşin yuvarlağı birkaç adım attıktan sonra penaltı noktası hizasındaki Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 3-0.
Galatasaray, maçı 3-0 kazandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 81 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Jakobs), Lemina (Dk. 61 Osimhen), Torreira, Yunus Akgün (Dk. 75 Zaniolo), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Icardi)
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Berkay Özcan (Dk. 82 Barış Jakob Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Tarık Buğra Kalpaklı), Ahmet Sivri (Dk. 63 Ömer Faruk Gümüş), Tiago Çukur (Dk. 82 Gray)
Goller: Dk. 10 Barış Alper Yılmaz, Dk. 74 Fatih Kurucuk (Kendi kalesine), Dk. 87 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 23 Doh (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 74 Balkovec (Fatih Karagümrük)
