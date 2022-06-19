Galatasaray'dan Larin'e transfer mesajı!

Eski başkan Burak Elmas, Cyle Larin'le yaptığı ön anlaşma ile ilgili bilgileri Dursun Özbek'e sundu.



Beşiktaş'tan yılda 1.5 milyon euro kazanan Larin'in yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 3 yıllık sözleşme istediğini ifade etti.



ÜCRETTE İYİLEŞTİRME TALEBİ



Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, Kanadalı oyuncunun menajerini aradı. Kendisiyle çalışmak istediklerini ancak rakamda revizyon yapmak istediklerini söyledi.



OYUNCU OYNAMAK İSTİYOR



Larin'in menajeri yurt dışından çok fazla teklif olduğunu, oyuncusunun Dünya Kupası'na gitmek istediği için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediğini söyledi. Bu yüzden Galatasaray'la ilgilendiğini belirtti.



Rakamın da çok iyi olduğunu iddia etti. Larin'in menajeri, yeni teknik direktörün belli olmasının hemen ardından rapora göre İstanbul'a çağrılacak. Galatasaray'la sözleşme imzalamak konusunda son görüşmeyi yapacak.





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